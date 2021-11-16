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Пожароопасный сезон завершился в Тамбовской области

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В Тамбовской области официально закрыли пожароопасный сезон. Ситуация в регионе стабилизировалась благодаря похолоданию и выпадению осадков.

Решение о завершении пожароопасного сезона приняли в областной администрации. В управлении лесами отметили, что в 2021 году в регионе не было крупных лесных пожаров. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Всего произошло девять возгораний общей площадью 17,86 га.

Пожароопасный сезон продолжался с 12 апреля. Специалисты отметили сложную ситуацию в первые два месяца лета. Тогда в Тамбовской области была зафиксирована аномально сухая и жаркая погода. В охране лесов задействовали всю технику, включая беспилотники.

В Амурской области пожароопасный сезон завершился 3 ноября. В 2021 году в регионе ликвидировали 230 природных пожаров общей площадью 86,9 тыс. га.

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