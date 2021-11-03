Пожароопасный сезон завершился в Амурской области

Пожароопасный сезон официально завершился на всей территории в Амурской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Орлов.

В северных районах пожароопасный сезон закрыли еще 11 октября. К началу ноября лесопожарная обстановка нормализовалась в центральных и южных районах. Об этом пишет «Амурская служба новостей».

С 23 марта по 3 ноября в Амурской области ликвидировали 230 природных пожаров. Огонь прошел площадь почти 86,9 тыс. га. Количество возгораний за год сократилось на 357, площадь горения уменьшилась почти вдвое.

В защите лесов в 2021 году задействовали 950 сотрудников парашютно-десантной службы Амурской авиабазы, противопожарной службы и лесных хозяйств. Использовано шесть самолетов.