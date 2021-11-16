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Дело возбудили после гибели женщины и ребенка в пожаре под Ульяновском

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели 36-летней женщины и ее 11-летнего ребенка-инвалида во время пожара в Ульяновской области. Статья — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Трагедия случилась 14 ноября в селе Красная Зорька Барышского района. По данным МЧС, на улице Центральной загорелись дом и надворные постройки. Когда спасатели прибыли на место, горела крыша дома. Всего в нем было три квартиры — две жилые, одна нежилая.

Люди почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Они пытались спасти женщину с ребенком, но не смогли.

Как пишет ulpravda.ru, погибшая семья на учете не состояла. Дочь женщины в момент трагедии находилась в общежитии города Барыша, где учится.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной печи в квартире погибшей семьи.

15 ноября сообщалось о гибели трех человек в результате взрыва газа в частном доме в городе Копейск Челябинской области. Погибли мама и двое детей (мальчик четырех лет и полуторагодовалая девочка).

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