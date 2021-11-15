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Женщина и двое детей погибли при взрыве газа в частном доме в Копейске

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В городе Копейск Челябинской области в результате взрыва газа в частном доме погибли три человека. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

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Трагедия произошла в понедельник, 15 ноября, в СНТ «Станкостроитель-3». В 15:55 информация о пожаре поступила в центральный пункт пожарной связи Копейского гарнизона.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение двухэтажного садового дома и надворных построек на общей площади 50 кв. м. В ходе тушения пожара были обнаружены трое погибших. Погибли мама и двое детей (мальчик четырех лет и полуторагодовалая девочка)», — рассказали в МЧС.

По данным источника ИА «Ура.ру», возгорание произошло в результате взрыва бытового газа.

В тушении были задействованы 47 человек и 14 единиц техники, в том числе 27 человек и семь единиц техники от МЧС. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

25 октября взрыв газа произошел в пятиэтажном многоквартирном доме в Набережных Челнах (Татарстан). В результате были разрушены шесть квартир. Жильцов эвакуировали и разместили в пунктах временного размещения (ПВР). В больнице во время операции погибла девушка 1999 года рождения, которую извлекли из-под завалов. Также скончался 70-летний хозяин квартиры, ставшей эпицентром взрыва. Пенсионер был доставлен в больницу с ожогами 90% поверхности тела, переломами позвоночника и ребер.

Отмечается, что с 2010 года квартира была отключена от газоснабжения. Собственник мог самовольно подключиться к газовой трубе, из-за чего произошла утечка. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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