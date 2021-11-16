Peugeot намерена стать лидером по продаже электрического комтранса

Французская компания Peugeot намерена стать лидером по продажам экологически чистых легких коммерческих автомобилей в Европе к 2022 году. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 16 ноября в редакцию «Известий».

«Цель компании — обеспечить клиентов новым уровнем практичности и удобства эксплуатации, а также сократить уровень загрязнения окружающей среды, при том что спрос на использование коммерческих автомобилей в городе возрастает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году Peugeot поставит своим клиентам в Европе 4 тыс. электрофургонов, а совокупный портфель заказов на эти автомобили уже сейчас составляет около 10 тыс. единиц. Поставки электрических фургонов на российский рынок пока не планируется.

В июне Peugeot представила новый универсал 308 SW. Продажи модели в Европе стартуют в 2022 году.

В основе новинки лежит платформа EMP2, на которой также построено новое поколение модели Opel Astra. Универсал получил новую эмблему. Логотип представляет собой треугольный щит с изображением головы льва и надписью Peugeot сверху.