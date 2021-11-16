На аукцион выставят нераспечатанное письмо Виктору Цою

Письмо Виктору Цою продадут с аукциона. Послание певцу оценили минимум в 100 тыс. рублей. Корреспонденция отправлена из Красноярска в марте 1990 года — последнего года жизни музыканта. Письмо в конверте осталось так и нераспечатанным, сообщает телеканал «Известия». Неизвестно, по какой причине Цой не стал читать письмо. Перед смертью солист «Кино» активно гастролировал. В Красноярске группа дала серию концертов в декабре 1989 года. Послание написано через три месяца после выступлений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.