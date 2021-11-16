Президент РФ Владимир Путин изменил состав президиума Государственного совета России. Соответствующее распоряжение размещено на интернет-портале правовой информации.

В обновленную структуру вошли губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков и полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев.

В то же время президиум покинули 10 человек: губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбуржья Денис Паслер, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Коми Владимир Уйба и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Распоряжение вступило в силу с 15 ноября.

Ранее, 8 декабря 2020 года, Путин подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета РФ. В число основных функций органа вошли рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора социально-экономического развития России. Также в функции Госсовета входят анализ и разработка улучшений государственного и муниципального управления, согласование критериев эффективности как органов исполнительной власти, так и местного самоуправления.

5 сентября 2020 года Путин отмечал, что статус Государственного совета нужно было закрепить в Конституции для того, чтобы придать органу большее значение и показать эффективность его работы.