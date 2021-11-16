Шесть человек пострадали в крупном ДТП под Нижним Новгородом

Крупное ДТП произошло в Чкаловском районе Нижегородской области. В результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек.

Как пишет ИА «НьюсНН» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Нижегородской области, на 307-м км автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород LADA-Granta при попытке совершить обгон выехала на встречную полосу и столкнулась там с Toyota.

В итоге травмы получили водители и пассажиры обоих автомобилей.

В отечественной легковушке находились два ребенка. Одного мальчика госпитализировали с тупой травмой живота, закрытой черепно-мозговой травмой и травмой позвоночника. У второго мальчика оказалась острая реакция на стресс, его отпустили из больницы. Оба ребенка во время аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

16 ноября сообщалось о столкновении четырех автомобилей в тоннеле в центре Москвы. По предварительным данным, два человека пострадали. Авария произошла на Кутузовском проспекте.