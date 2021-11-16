Глава «Нафтогаза» оценил потери Украины в связи с запуском СП-2

Украина будет терять до $2 млрд ежегодно, если проект «Северный поток — 2» (СП-2) будет запущен. Об этом 15 ноября заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Витренко отметил, что на Украине по-прежнему надеются, что СП-2 не будет запущен.

«Украина будет терять около $2 млрд в год, если «Северный поток — 2» будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — отметил Витренко, слова которого приводит Reuters.

Кроме того, Витренко заявил, что трубопровод якобы угрожает мировой безопасности, поэтому Киев надеется на помощь Вашингтона.

«Мы также ожидаем, что конгресс США наложит санкции на оператора [проекта], потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам, и что «Северный поток — 2» фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», — заключил он.

В тот же день Витренко сообщил, что «Нафтогаз» примет участие в сертификации СП-2. В компании уже пообещали привести аргументы по поводу того, почему проект не может быть сертифицирован. К процессу также подключили и «Оператора ГТС Украины», добавляет сайт «Газета.Ru».

14 ноября глава британского министерства иностранных дел Лиз Трасс призвала европейские страны вместе противостоять строительству СП-2, которое официально завершилось еще в сентябре. По ее словам, газопровод «подрывает европейскую безопасность, позволяя России усилить контроль над теми странами, которые зависят от ее газа».

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.