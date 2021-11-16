Все самолеты РФ на авиасалоне в Дубае оснастили российскими двигателями

На авиасалоне в Дубае Россия представила самолеты как гражданской авиации, так и военной: от бизнес-джета SSJ-100 AURUS до истребителя пятого поколения Checkmate. У всех представленных самолетов установлены российские двигатели, сообщает во вторник, 16 ноября, корреспондент «Известий» с места событий.

Уже заключены несколько контрактов о продаже новинок авиационной техники. Так, вертолет Ми-171а2 в VIP-комплектации прибыл на выставку как экспонат, но уже куплен одним из представителей арабских королевских семей. Кроме того, подписаны первые соглашения между крупными компаниями. Теперь, как отметил генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов, Boeing будут делать из российского титана.

Больше всего внимание зарубежных специалистов привлек истребитель Checkmate или Су-75. Его презентацию с лазерным шоу и стробоскопами для разных делегаций запускали каждые 15 минут.

Су-75 Checkmate — это однодвигательный многоцелевой истребитель пятого поколения. Его практически невозможно обнаружить. Системы искусственного интеллекта, встроенные в аппарат, при необходимости выполняют роль второго пилота.

Одним из главных преимуществ Checkmate является модульная конструкция, которая позволяет сконфигурировать истребитель практически под любые задачи: можно увеличить экипаж до двух человек или, наоборот, сделать его беспилотным, установить любые из доступных средств поражения, изменить конфигурацию средств радиоэлектронного оборудования. Весомым плюсом для потенциальных покупателей служит и экономическая привлекательность Cу-75, особенно по сравнению с зарубежными аналогами.

Так, главный конкурент Checkmate — американский истребитель F-35 Lightning со схожими с российской разработкой боевыми и летными характеристиками. Однако стоит он намного дороже. F-35 уже давно прозвали «истребителем денег».

В воздухе фигуры высшего пилотажа показывают российские вертолеты, а также непревзойденное мастерство на самолетах «Сухого» демонстрирует пилотажная группа «Русские витязи».

14 ноября в Дубае стартовала 17-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2021.

3 сентября глава Минпромторга России Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума заявил, что Россия готова полностью профинансировать создание истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. При этом он допустил, что иностранцы могут профинансировать создание двухместной модели истребителя из-за наличия у них соответствующего запроса.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля на МАКС-2021 осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточняли в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было.

Checkmate будет стоить $25–30 млн. Его будут собирать в Комсомольске-на-Амуре.