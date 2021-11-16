Объявлены первые лауреаты премии ЮНЕСКО-России имени Менделеева

Международная премия ЮНЕСКО-России имени Менделеева в области фундаментальных наук вручила первые награды лауреатам. Ими стали российский академик Юрий Оганесян и профессор из Италии Винченцо Бальзани, говорится на сайте премии, вручение которой состоялось в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 15 ноября.

«Решение было принято по рекомендации авторитетного международного жюри под председательством профессора Жан-Пьера Соважа, лауреата Нобелевской премии по химии 2016 года», — уточняется в сообщении.

Почетный профессор химии Болонского университета Винченцо Бальзани удостоен премии за научные достижения в области фундаментальных химических наук. Он был пионером неорганической фотохимии и супрамолекулярной фотохимии, внес большой вклад в научное образование и видение науки как движущей силы в достижении целей устойчивого развития.

Профессор Юрий Оганесян из лаборатория ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований (Дубна) премирован за прорывные открытия и продвижение фундаментальных наук в глобальном масштабе.

Работа профессора Оганесяна сыграла ведущую роль в синтезе и изучении новых химических элементов периодической таблицы. Он способствовал крупным достижениям в области международного научного сотрудничества, которые привели к открытию сверхтяжелых элементов, таких как элемент с атомным номером 118, названный в его честь Оганесоном.

Международная премия ЮНЕСКО–Россия имени Менделеева в области фундаментальных наук была учреждена в 2019 году для содействия научному прогрессу, популяризации науки и международному сотрудничеству в области фундаментальных наук. Она также посвящена научному наследию Д.И. Менделеева, работы которого сыграли ведущую роль в будущем химии, физики, биологии, астрономии и геохимии, а также в том, что сейчас называется устойчивым развитием.

Премия присуждается ежегодно двум представителям науки за их прорывные открытия, выдающиеся инновации и активное продвижение фундаментальных наук, способствующих социально-экономическим преобразованиям и развитию человеческого общества. Каждому победителю вручают денежное вознаграждение в размере $250 тыс., золотую медаль и диплом лауреата.

«Любая такая премия важна с точки зрения того, что привлекает молодежь в науку. 2021 год — это год науки и технологий, и одна из приоритетных целей этого года является привлечение молодежи в науку. Вручение такого рода премий, признание заслуг выдающихся исследователей — это, конечно, хорошие стимулы для того, чтобы пойти в науку», — приводит «РИА Новости» слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

В октябре были объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии. Награду присудили «за развитие асимметричного органокатализа» — новые методы синтеза молекул, разработкой которых занимались немецкий химик Беньямин Лист и американский химик Дэвид Макмиллан. Асимметрический органокатализ изучает проведение сложных асимметрических реакций с катализаторами в виде небольших органических молекул, которыми выступают аминокислоты, некоторые амины и их производные.