Счетная палата назвала причины неэффективности системы ОМС в России

Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) недостаточно эффективна из-за отсутствия стандартов по оказанию медицинской помощи и грамотного распределения средств, следует из отчета Счетной палаты РФ, опубликованного пресс-службой ведомства во вторник, 16 ноября.

«Средства нормированного страхового запаса (НСЗ) используются на нестраховые цели, что не соответствует целям формирования НСЗ как резерва для обеспечения финансовой устойчивости ОМС. Важно обеспечить полноту системы стандартов оказания медицинской помощи, используемых при формировании тарифов на оплату медицинской помощи в системе ОМС. Для многих заболеваний, входящих в базовую программу ОМС, до сих пор не разработаны стандарты медицинской помощи», — отметила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

В частности, тарифы не учитывают имплантируемые в организм человека медицинские изделия, не регулируют порядок финансирования медпомощи застрахованным гражданам, обратившимся за ней в другом регионе.

Аудиторы выяснили, что значительная разница в тарифообразовании субъектов РФ объясняется неопределенностью объемов медицинских услуг. Из-за неэффективных механизмов финансового обеспечения медпомощи происходят сверхплановые затраты, растут задолженности по регионам. Недостаточно конкретные правила работы комиссий по разработке территориальных программ ОМС приводят к некорректному распределению объемов медпомощи. Специалисты насчитали почти 92 млрд рублей недофинансирования.

Также специалисты Счетной палаты выявили низкую конкуренцию между медицинскими организациями различных форм собственности и ограничения участия частных медорганизаций в системе ОМС. Нарекания вызвали и работы организаций по проведению медэкспертиз и информационного сопровождения застрахованных лиц.

Всё это, в совокупности с тем фактом, что система ОМС не обеспечивает лекарствами пациентов при амбулаторном лечении, ограничивает возможность достижения целей по снижению смертности и повышению ожидаемой продолжительности жизни населения, подчеркнула Изотова.

Счетная палата проанализировала системы медобеспечения населения в 31 стране с развитой экономикой. По бюджетной схеме их финансируют в 14-и странах, по системе ОМС — в 17-и. Самые низкие расходы на здравоохранение среди анализируемых стран — в России, уровень внебюджетных расходов — самый высокий.

В июле правительство России направило российским регионам более 85 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал 21 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В конце июня глава правительства заявил, что расходы на лекарства, необходимые для борьбы с коронавирусом, увеличились из-за роста числа новых случаев. В связи с этим системе обязательного медицинского страхования выделили дополнительно 25 млрд рублей.