Шестерых подростков госпитализировали после стрельбы около школы в США

Несколько подростков в возрасте 14-17 лет были госпитализированы в американском городе Аврора (штат Колорадо) после стрельбы вблизи центральной средней школы. Об этом сообщил Twitter полицейского управления города 15 ноября.

По данным полиции, днем возле Ном-парка раздались выстрелы. Как только прибыли правоохранители, стрелявший скрылся. Пятеро подростков госпитализированы, но об их состоянии не сообщается.

«Полиция сообщила, что пять раненых в возрасте от 14 до 17 лет находились в Ном-парке на Пеория-стрит и Восточной 13-й авеню, к северу от центральной средней школы Авроры», — пишет местная The Denver Gazette.

Шестой пострадавший, которому 18 лет, был доставлен в больницу с незначительными травмами, сообщили в полиции позднее.

К парку примыкает центральная средняя школа, она под охраной. По ходу спецоперации по розыску стрелка родителям учеников сообщат о дальнейших действиях.

Полиция разыскивает стрелка, который скрылся с места происшествия.

В октябре в штате Техас произошла стрельба в школе города Арлингтон. Были ранены три человека. Через несколько часов полиция задержала подозреваемого. Им оказался 18-летний Тимоти Симпкинс.