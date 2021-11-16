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Политолог назвала отношение Германии к Лукашенко двойственным

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Российский политолог Наталья Еремина назвала отказ ФРГ называть Александра Лукашенко президентом Белоруссии следствием попытки Евросоюза в течение длительного времени игнорировать основную суть миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Такое мнение она высказала в понедельник, 15 ноября, в беседе с «Известиями».

По ее словам, в возникшей ситуации виноват сам Запад, однако решения кризиса он требует от Лукашенко.

«Гипертрофированное внимание к этой ситуации связано с позицией Польши, которая стала применять буквально военные методы с проникновением мигрантов, причем не «сортируя» этих людей, не выясняя, есть ли у них документы, просто занимаясь жестким отловом и противодействием их проникновению на территорию страны», — отметила эксперт.

По ее мнению, такое поведение польской стороны не способствует решению проблем. Их необходимо решать за столом переговоров, «когда страны думают, что им можно предпринять».

«Эта проблема требует взаимного взаимодействия, но длительное время — и летом и осенью — не признавалось необходимым установить диалог с Лукашенко», — добавила политолог.

Еремина подчеркнула, что обвинять Лукашенко в этой ситуации — «последнее дело», однако сам факт обращения к нему свидетельствует о двойственной позиции Германии. С одной стороны в Берлине хотят решить ситуацию, и без Лукашенко не обойтись, с другой — пытаются проявить солидарность с Польшей.

«Его обвиняли, ему угрожали новыми санкциями, если он не прекратит, хотя что он может прекратить, если не он эту проблему ни в локальном, ни в глобальном смысле устраивал», — заключила Еремина.

Ранее в понедельник кабинет министров Германии в официальном сообщении для прессы, в котором были раскрыты подробности телефонного разговора Ангелы Меркель, временно исполняющей обязанности немецкого канцлера, и белорусского лидера, не стал называть последнего президентом Белоруссии.

В ходе состоявшейся 15 ноября беседы, которая длилась около 50 минут, обсуждался ряд проблем, в числе которых — ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. Наиболее детально рассматривались пути и перспективы решения миграционного кризиса с целью недопущения эскалации ситуации на границе.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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