Кабмин ФРГ не назвал Лукашенко президентом Белоруссии

Кабинет министров Германии не стал называть президента Белоруссии Александра Лукашенко лидером республики. Об этом стало известно в понедельник, 15 ноября.

Речь идет об официальном сообщении для прессы, в котором были раскрыты подробности телефонного разговора Ангелы Меркель, временно исполняющей обязанности немецкого канцлера, и белорусского лидера.

«Канцлер Ангела Меркель провела сегодня разговор с Александром Лукашенко. Канцлер и господин Лукашенко обсудили сложную ситуацию на границе между Белоруссией и ЕС, в особенности необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам. Они договорились продолжить диалог по этим темам», — сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter.

В ходе состоявшейся 15 ноября беседы, которая длилась около 50 минут, обсуждался ряд проблем, в числе которых — ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. Наиболее детально рассматривались пути и перспективы решения миграционного кризиса с целью недопущения эскалации ситуации на границе.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию ЕС. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.