До 50 тыс. подростков планируется трудоустроить в Белгородской области

С 2022 по 2024 год в Белгородской области на работу для несовершеннолетних выделят 67,5 млн рублей. Планируется трудоустроить до 50 тыс. подростков — это в пять раз больше, чем в 2021 году, сообщили в региональном департаменте финансов и бюджетной политики.

Средства направят на дополнительную поддержку несовершеннолетних при трудоустройстве через центры занятости. Сейчас юные работники могут устраиваться библиотекарями, озеленителями, младшим обслуживающим персоналом в организациях здравоохранения и соцзащиты, образования, культуры и спорта, пишет bel.ru.

Заместитель председателя московской коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев 5 октября разъяснил законодательные условия для работы подростков. По словам эксперта, трудовое законодательство России предусматривает специальные права для лиц, не достигших 18 лет, однако общее правило (ст. 63 ТК РФ) гласит, что заключение трудового договора допускается с подростком, достигшим 16-летнего возраста.