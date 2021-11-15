Горнолыжный курорт Шерегеш планируют сделать круглогодичным

В развитие Шерегеша до 2024 года планируют вложить 2,6 млрд рублей. На данный момент, в рамках поддержки туризма в РФ курорт уже получил 1,4 млрд рублей. Деньги направлены на развитие инфраструктуры. В ближайших планах сделать курорт круглогодичным, сообщает телеканал «Известия». Напомним, горнолыжный сезон на Шерегеше открылся на выходных. С 27 ноября из Москвы на курорт запустят чартеры. Покататься в горах Кузбасса можно будет до конца апреля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.