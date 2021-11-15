Аукционный дом Christie’s готов продавать все лоты за криптовалюту

Крупнейший мировой аукционный дом Christie’s готов продавать любые лоты за криптовалюту. Ранее опция была доступна только для цифровых произведений, передает телеканал «Известия». Руководство подчеркнуло, что в первую очередь торговая площадка отталкивается от предпочтений клиента. В случае продажи произведения за криптовалюту, процент компания получит в ней же. Арт-дом лишь единожды выставлял живопись за виртуальные деньги. В итоге работу всё равно продали за привычную валюту.

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