Специалисты перечислили способы привлечения инвестиций в бизнес

Для решения вопроса привлечения инвестиций в проект в помощь начинающим предпринимателям созданы специальные платформы, предоставляющие информацию по многим аспектам запуска своего дела, включая и общение с инвесторами. Перед началом поиска инвесторов необходимо убедиться в наличии бизнес-плана, объема инвестиций для запуска и реализации проекта. Попросить о финансировании — иногда весьма пугающий шаг, так как придется столкнуться в том числе с отказами. «Известия» опросили экспертов, которые рассказали об опыте привлечения средств в проекты.

Где искать инвесторов

Дмитрий Малин, сооснователь, операционный директор онлайн-платформы обучения детей английскому языку Novakid, рассказал, что, как и во многих аспектах бизнеса, при поиске инвесторов большое значение имеет наличие связей в профессиональном сообществе и нетворкинг, иначе можно утратить связи.

«Быть в тонусе помогают бизнес-встречи, участие в деловых мероприятиях, ведение переговоров с потенциальными инвесторами», — добавил он.

Кого привлекать для инвестиций

Николай Мясников, основатель, руководитель маркетинговой компании ВИАТ, заявил, что аудитория, необходимая бизнесу для привлечения инвестиций, в первую очередь должна состоять из тех, кто разбирается в отрасли хотя бы на потребительском уровне — в этом случае их будет проще убедить сделать вклад. Во-вторых, по его словам, важно «максимально сузить аудиторию» и ограничиться одним городом, а лучше конкретным районом проживания — для целевой аудитории дешевле сформировать узнаваемость проекта и привлечь инвесторов.

Среди каналов для привлечения вложений в проект специалист назвал «сайт с понятным интерфейсом и наглядными преимуществами вложений», а также контекстную рекламу «по низкочастотным запросам на данный сайт». Он советует привлекать экспертов и блогеров из отрасли для освещения проекта, организовывать публикации интервью собственника бизнеса экспертам. Маркетолог считает, что для привлечения инвестиций можно использовать таргетированную рекламу в соцсетях, направленную на узкую аудиторию «с обязательным ретаргетингом». Необходимо понимать, что не все рекламные площадки быстро одобряют рекламные объявления и придется проходить ручную модерацию, предоставляя копии документов о регистрации бизнеса, заключил он.

Бизнес-план

Григорий Пахомов, консультант по стратегическому развитию кредитного потребительского кооператива «Капитал Регионов» сообщил, что перед привлечением инвестиций стоит оценить сценарий получения прибыли, сроки и суммы. Для этого нужно рассчитать негативный, нейтральный и позитивный сценарии.

Также следует посчитать отдачу капитала для инвестора, ведь не часто финансирование выделяется просто на идею, — всех интересует прибыльность, подчеркнул он. В среднем по рынку инвестор готов выделять деньги при доходности проекта от 20% в год и «солидарных рисках».

«Если же риски все на его сумме инвестиций, а доходность 20%, то финансирования не будет. В этом случае доходность для него должна быть не менее 50% годовых», — отметил консультант.

По его словам, нужно распределить прибыль между инвестором и владельцем идеи бизнеса. В любом случае большинство рисков лежит на инвесторе и его сумме средств. Начиная разделение прибыли от 60:40 в пользу инвестора можно торговаться.

Отдельным положительным моментом для инвестора будет отсутствие дивидендов в первое время, так как необходимость масштабирования бизнеса присутствует весьма часто, пояснил он. При этом дальнейшая доля инвестора в проекте, в который он вкладывается, должна вырасти не менее чем на 25%. В этом случае часто применяются следующие модели: первые шесть месяцев — нет дивидендов, затем еще через полгода — 80:20 в пользу инвестора, далее через год — 70:30, еще спустя год — 60:40 и оптимально для всех с 4–5-го года ведения бизнеса — 50:50. При этом годовая прибыль инвестора должна быть не менее 20% от его первоначального капитала.

Исследования, которые нужно проводить

Говоря об исследованиях перед поиском инвесторов, Николай Мясников посоветовал провести онлайн-опрос, например в сервисе «Яндекс.Взгляд», чтобы выявить аудиторию, которая готова вкладываться в проект, на каких условиях, какими медиаканалами она пользуется. Также необходимо проверить метрики на собственном сайте, проанализировать, откуда приходит больше трафика. Стоит найти сайты по привлечению инвестиций похожего бизнеса, проанализировать их источники трафика через сторонний ресурс, например Similarweb. Кроме того, нужно регулярно выяснять у новых инвесторов источники информации, по которым они пришли и почему, анализировать всю статистики и на ее основании составлять детальный медиаплан.

Причины неудач в попытках привлечь инвестиции

Николай Мясников рассказал, что привлечение инвестиций значительно отличается от стандартных условий продвижения бизнеса и успех проекта на 80% зависит от качества исследований рынка, которые раскрывают, какая аудитория готова поверить в проект и вложить деньги. Он указал, что в своем первом проекте совершил ошибку и, чтобы сэкономить время и бюджет, отказался от исследования, приступив сразу к сбору информации об аудитории. Позже стало понятно, что аудитория выбрана неправильно и реклама не работает, посетовал он.

Дмитрий Малин считает, что компании терпят неудачи в попытках привлечения инвестиций, из-за того что это либо неподходящее время, либо какие-то проблемы в самом бизнесе. Также частой причиной может быть обращение не к тому инвестору, который либо не специализируются в нужном сегменте рынка, либо сфокусирован на бизнесах других стадий.

Однако не всегда невозможность привлечь внешние инвестиции — это плохо, подчеркнул специалист.

«На мой взгляд, самая неработающая модель — это «бизнес ради инвестиций». Нельзя начинать проект, основываясь исключительно на ожидании «больших денег» извне», — отметил он.

При запуске бизнеса он советует прежде всего рассчитывать на собственные силы и потенциал продукта и только потом ориентироваться на внешние инвестиции. Если компания не может обойтись без инвестиций, то она их, скорее всего, не получит, заключил он.