В Ливерпуле водитель такси предотвратил теракт

Мэр Ливерпуля подтвердила, что таксист предотвратил теракт. Водитель запер пассажира в машине и не дал ему выйти, передает телеканал «Известия». Сообщается, что целью преступника был собор, где на церемонию в День поминовения собралось много людей. Однако автомобиль застрял в длинной пробке. В итоге пассажир попросил водителя ехать в больницу. Как только машина остановилась у здания, последовал взрыв. Сам преступник погиб, таксист получил ранения. Задержаны трое подозреваемых в причастности к теракту.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.