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Умер академик РАН и директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов

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Чазов является создателем тромболитической терапии, которая позволила спасти миллионы жизней. За разработку в 1982 году академик был удостоен Ленинской премии.

«Первый больной, который у нас был, которого мы вывели из такого состояния, клинической смерти, был слесарь. Я его и сейчас помню. Это первый больной, которого мы тогда спасли», — рассказывал академик РАН, Герой Социалистического Труда Евгений Чазов.

Научные разработки кардиолога применяются в РФ, США, Европе. Евгений Чазов являлся лечащим врачом первых лиц государств. С 1967 года возглавлял IV Главное управление при Минздраве СССР, прозванное в народе Кремлевской больницей. За это время его пациентами стали 22 лидера из 16 стран. Чазов в течение трех лет возглавлял Минздрав СССР.

«Я, человек науки, привык как-то доверять логике, логическому мышлению, аналитическому мышлению, но в жизни очень много таких ситуаций, когда никакая логика ничего, она не укладывается, — вот эта жизнь», — отмечал Евгений Чазов.

Под его руководством создана научная кардиологическая школа. Деятельность врача в 1985 году отмечена Нобелевской премией мира.

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