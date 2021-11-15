В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве

В ближайшую неделю в столичном регионе сохранятся погодные условия, неблагоприятные для метеочувствительных людей. Атмосферное давление будет постепенно падать. Об этом главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала в понедельник, 15 ноября.

По словам метеоролога, это продлится несколько дней, в течение которых давление будет ежедневно падать на 6 мм рт. ст.

«Ничего страшного не произойдет. Мы реагируем больше на температуру, а она сейчас нормальная. Сам по себе ноябрь считается темным. Здесь и максимальное количество облаков и природа засыпает. Это естественные ритмы. Время подвести итоги, трансформироваться и вести спокойный образ жизни», — сказала Макарова в беседе с телеканалом «Звезда».

Также синоптик отметила, что проблемы могут испытать не только те, кто болезненно реагирует на изменения атмосферного давления. В ноябре многие люди впадают в депрессию. Психологи рекомендуют в это время избегать дополнительных стрессов и следить за общим состоянием здоровья. Можно больше внимания уделять гардеробу, подбирая яркие цвета в одежде.

Ранее, 10 ноября, ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы.