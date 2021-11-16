Клиенты «АльфаСтрахования» смогут воспользоваться «Мобильным ID»

Компания «АльфаСтрахование» при поддержке оператора сотовой связи «Билайн» запустила возможность автозаполнения клиентских данных с помощью «Мобильного ID» при покупке полиса для квартиры. Об этом сообщила пресс-служба компании «ВымпелКом», которая работает под брендом «Билайн» в России.

Чтобы воспользоваться сервисом, при расчете стоимости полиса требуется нажать на кнопку «Автоматически заполнить форму с помощью «Мобильного ID», указать номер мобильного телефона и предоставить страховой компании согласие на использование личной информации: Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения и адрес регистрации.

Все необходимые для оформления полиса данные будут собраны автоматически. После этого клиенту останется лишь проверить правильность информации и оплатить полис.

«Это единая учетная запись, в которой достаточно один раз стать клиентом сотового оператора, чтобы навсегда забыть про зоопарк учетных записей и проблем, от неудобства до более серьезных, таких как кибербезопсность и утечки личных данных. Смартфон, или как минимум телефон, есть почти у 100% населения страны. Не использовать телефон в качестве универсального цифрового ключа, надежного, простого и защищенного, — ошибка. Мы рады, что у нас есть воля, ресурсы и технологии, чтобы ее исправить», — заявил исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн» Евгений Черешнев.

Директор департамента электронной коммерции компании «АльфаСтрахование» Антон Косачев со своей стороны подчеркнул, что услуга доступна абонентам «Билайна», МТС и «МегаФона». По его словам, пользователи могут не переживать за безопасность, поскольку все данные зашифрованы.

«Мобильный ID» работает на всех мобильных операционных системах, в том числе Apple iOS, Android, BlackBerry, Microsoft Windows Phone и Symbian, дополнительное подключение или установка программного обеспечения не требуются.

До этого, 6 октября, «Билайн» и управляющая компания «Альфа-Капитал» запустили новый совместный проект, в рамках которого клиентам «Билайна», совершившим инвестиции в «Альфа-Капитал», предоставят специальные условия и предложения. Новые клиенты получат за свою первую инвестицию 500 рублей, а в течение 30 дней на вложенные клиентом средства будет начисляться кешбэк. Его максимальная сумма может достигать 50 тыс. рублей.