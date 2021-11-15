В BP заявили о готовности покупать газ у «Роснефти»

Британская компания BP начнет закупать газ у российской «Роснефти» в том случае, если она получит право экспорта природного газа. Об этом журналистам в понедельник, 15 ноября, заявил глава BP Бернард Луни в кулуарах конференции ADIPEC в Абу-Даби.

«Да, это может быть. «Роснефть» и BP связывает давнее сотрудничество», — цитирует его ТАСС.

Луни добавил, что уже обсуждал потенциал российской компании по экспорту газа в будущем с ее главой Игорем Сечиным.

В России на сегодняшний день монополия на экспорт трубопроводного газа принадлежит «Газпрому». Ранее компания также была единоличным поставщиком СПГ за рубеж, но с декабря 2013 года в стране был принят закон о либерализации экспорта этого вида топлива. Так, соответствующее право получили компании с долей государства более 50%, которые владеют лицензиями на разработку шельфовых участков (в их числе и «Роснефть»).

BP владеет 19,75% долей в капитале «Роснефти». В 2017 году компании договорились о сотрудничестве в газовой сфере, в рамках которого «Роснефть» и BP Gas Marketing Limited (дочернее предприятие ВР) планируют заключить договор купли-продажи добываемого «Роснефтью» газа для для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на европейские рынки.

В начале ноября BP представила финансовую отчетность за прошедшие 9 месяцев 2021 года. Согласно документу, «Роснефть» обеспечила британской компании прибыль в размере $1,9 млрд. Указанная сумма составляет 35% прибыли, полученной BP с начала года, общая прибыль нефтекомпании составила $5,2 млрд.