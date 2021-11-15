Прямой эфир
Экономика
В США предрекли мировой кризис из-за замедления экономики КНР
Мир
Латвия, Литва и Эстония поддержали действия Польши из-за миграционного кризиса
Мир
Украина попросила США о поставке противокорабельных ракет «Гарпун»
Общество
Бессимптомно переболевшим коронавирусом дадут QR-код при подтвержденном диагнозе
Мир
В Польше выпустят монету и банкноту «Защита польской восточной границы»
Общество
В Бурятии сохранят надбавки после изменения списка регионов Крайнего Севера
Экономика
Цена газа в Европе выросла на 2,5%
Общество
Трассу М-12 от Москвы до Казани откроют в 2024 году
Мир
В Польше сообщили об уменьшении числа попыток пересечения границы мигрантами
Мир
Посольство РФ посодействует возвращению экипажа судна «Академик Иоффе»

Житель Рязани лишился 3 млн рублей из-за мошенников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничеств в отношении 36-летнего мужчины. Потерпевший лишился 3 млн рублей.

Мошенники научились обманывать при помощи схемы с «звуковым двойником»

13 ноября мужчине поступил звонок от неизвестного, который сообщил об «атаке» на счет рязанца. Собеседник уговорил потерпевшего перевести все средства на «резервный» счет. Также мошенник просил мужчину сообщить сведения банковской карты, пишет 62INFO.ru. После перевода мошенник перестал выходить на связь, а деньги стали недоступны.

Аналогичным способом злоумышленники обманули 62-летнюю жительницу Рязани. Она лишилась 300 тыс. рублей.

По фактам мошенничества полиция возбудила уголовные дела. Сотрудники правоохранительных органов просят граждан не сообщать по телефону личные данные и прерывать разговор с людьми, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021