Житель Рязани лишился 3 млн рублей из-за мошенников

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничеств в отношении 36-летнего мужчины. Потерпевший лишился 3 млн рублей.

13 ноября мужчине поступил звонок от неизвестного, который сообщил об «атаке» на счет рязанца. Собеседник уговорил потерпевшего перевести все средства на «резервный» счет. Также мошенник просил мужчину сообщить сведения банковской карты, пишет 62INFO.ru. После перевода мошенник перестал выходить на связь, а деньги стали недоступны.

Аналогичным способом злоумышленники обманули 62-летнюю жительницу Рязани. Она лишилась 300 тыс. рублей.

По фактам мошенничества полиция возбудила уголовные дела. Сотрудники правоохранительных органов просят граждан не сообщать по телефону личные данные и прерывать разговор с людьми, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка.