Аналитик оценил прогноз США о возможном глобальном кризисе из-за Китая

Крах одного или нескольких девелоперов в Китае действительно может стать причиной запуска нового глобального кризиса. Об этом заявил «Известиям» Денис Бадьянов, аналитик УК «Альфа-Капитал», комментируя сообщение главы минфина США Джанет Йеллен о возможности возникновения мирового кризиса из-за замедления экономики КНР и долгов застройщика Evergrande в понедельник, 15 ноября.

Накануне в интервью телеканалу CBS «Face the Nation» Йеллен заявила, что на фоне продолжающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае, к которому привела задолженность Evergrande, Вашингтон следит за развитием ситуации, опасаясь, что последствия долгового кризиса в КНР могут спровоцировать кризис во всем мире.

Evergrande находится на грани дефолта, его объем долговых обязательств превышает $300 млрд. Застройщик смог вовремя выплатить несколько просроченных купонов, предотвратив дефолт, который привел бы остальную часть строительного сектора, возможно, не только в Китае, к масштабному кризису.

По словам Бадьянова, крах одного или нескольких девелоперов в Китае может привести к цепной реакции, когда долги застройщиков станут нагрузкой для банковского сектора, причем и в США, и в Еевросоюзе, а падение заказов на стройматериалы затронет интересы предприятий по всему миру.

«Строительная отрасль — локомотив китайской экономики (КНР за один год потребляет столько же цемента, сколько весь мир за 10 лет). Понятно, что такие проблемы в КНР действительно могут стать причиной запуска нового глобального финансово-экономического кризиса. Потому к этой теме приковано внимание не только инвесторов, но и финансовых организаций по всему миру», — пояснил аналитик.

По его словам, многие аналитики оценивают перспективы банкротства китайских компаний, которые привлекают иностранные заемные средства, в 40–50%.

При этом долговая нагрузка на китайское население растет, цены на недвижимость — тоже, продажи жилья — стагнируют. В сентябре 2021 года продажи квартир 100 самых крупных застройщиков КНР сократились на 36% за 12 месяцев, а у Evergrande — на 44%.

Бадьянов напомнил, что в Китае нарастают проблемы не только у Evergrande, к которого при прибыли в $80 млрд долги составляют $305 млрд.

Сложности есть и у еще одного проблемного застройщика, Modern Land, который занимается проектами в 50-ти крупнейших городах КНР. Неделю назад девелопер отсрочил срок погашения займа на $250 млн.

В начале ноября выплаты кредиторам на сумму $315 млн пропустила группа Fantasia Holdings — девелопер из Шэньчжэня, который специализировался на жилье люкс-класса. Месяц назад компания не смогла выплатить проценты на общую сумму $206 млн по еврооблигациям, выпущенным в 2016 году.

Всего совокупный объем долгов китайских застройщиков на данный момент превышает $5 трлн, причем за последние пять лет он вырос в два раза.

«И большинство девелоперских компаний Китая представляют собой ни что иное как финансовые пирамиды, куда призывают людей и инвесторов вкладываться на начальной стадии строительства», — подчеркнул аналитик.

Как заявлял «Известиям» профессор Парижской школы бизнеса и китайского Юго-Западного университета финансов и экономики Бенджамин Чиао, от возможного банкротства Evergrande пострадают внутренние инвесторы и граждане, которые вложились в недвижимость.