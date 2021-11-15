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Трассу М-12 от Москвы до Казани откроют в 2024 году

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Трасса М-12 от Москвы до Казани будет достроена и открыта в 2024 году. Об этом 15 ноября в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

«Сейчас мы работаем практически на каждом километре на 75 искусственных сооружениях. Там имеются три крупных мостовых перехода — через реки Волга, Ока и Сура. Учитывая объемы финансирования и темпы, которые мы набрали на сегодня, можно уверенно сказать, что в 2024 году мы точно закончим строительство и поедем», — сказал он.

Также в ходе этой встречи Петушенко заявил, что обход Твери в составе скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург М-11 «Нева» будет построен в конце 2023 года. По его словам, все узкие места трассы были расширены и сейчас разрешенная скорость движения по магистрали составляет 130 км/ч. Таким образом, от Москвы до Санкт-Петербурга можно добраться за пять часов.

Проезд по скоростной трассе Москва —Казань протяженностью более 820 км будет платным. Летом текущего года научно-технический совет госкомпании «Автодор» одобрил предложения о строительстве 16 дополнительных развязок на М-12. Шесть сооружений расположатся на территории Татарстана.

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