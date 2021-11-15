Сотовые операторы попросили бизнес регистрировать корпоративные номера на госуслугах

Компания «Вымпелком», которая работает под брендом «Билайн» в России, и представитель МТС заявили «Известиям» 15 ноября, что просят бизнес, а точнее, конечных пользователей по корпоративному контракту пройти необходимую регистрацию абонентов в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.

Ранее в этот же день «Коммерсант» сообщил, что после 1 декабря 2021 года 6 млн корпоративных номеров в России могут быть отключены от услуг связи из-за нарушения закона «О связи», регулирующего оборот сим-карт. Согласно закону, сведения о корпоративных абонентах необходимо внести в ЕСИА. Однако этого не сделали более половины корпоративных клиентов операторов. Фирмы, заключившие договор с операторами до 1 июня этого года, должны внести данные до конца ноября.

В «Вымпелкоме» рассказали, что просят сделать это конечных пользователей по корпоративному контракту.

«Действительно, согласно требованиям 533-ФЗ, с 1 декабря 2021 года услуги связи могут быть ограничены для корпоративных номеров, которые не будут до этой даты зарегистрированы на портале госуслуг. «Билайн» регулярно проводит информационные кампании, направленные на наших корпоративных клиентов», — отметили в «Вымпелкоме».

В случае возникновения каких-либо вопросов по теме оператор связи рекомендовал обращаться к персональному менеджеру, закрепленному за организацией или на специальную выделенную линию в центр поддержки клиентов.

Представитель МТС сообщил, что оператор выполняет требования закона, согласно которому услуги связи корпоративными клиентам, получившим SIM-карты с 1 июня 2021 года, предоставляются только после регистрации номеров на госуслугах.

«Ведем активную разъяснительную работу среди юрлиц и предпринимателей, ставших нашими клиентами до 1 июня 2021 года», — сказал он.

Так, до 1 декабря 2021 года нужно зарегистрировать корпоративную сим-карту в ЕСИА, если она выдана сотруднику компании. До 1 марта 2023 года — если SIM-карта установлена в оборудовании.

В конце октября, стало известно, что Роскомнадзор разрабатывает методику составления индекса доступности услуг подвижной радиотелефонной связи. К работе привлекли специалистов подведомственного ему ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ).

Индекс необходим, чтобы в отрасли появился инструмент для объективной оценки и сравнения уровня развития сетей на отдельных территориях, объяснили в ГРЧЦ.