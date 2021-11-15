Мужчина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Удмуртии

Мужчина и 13-летний мальчик получили травмы в ДТП с участием грузовика в Удмуртии. Госавтоинспекция проводит расследование по факту происшествия.

Авария произошла утром 15 ноября на трассе Игра — Глазов на территории Балезинского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество грузовику «МАЗ». От удара большегруз завалился на бок на проезжей части. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Травмы получили водитель грузовика 1988 года рождения, а также 13-летний пассажир легкового автомобиля. Они были доставлены в больницу.

13 ноября в Коркино (Челябинская область) водитель грузовика во время поворота не учел габариты транспортного средства и правой частью наехал на пятерых пешеходов четырех, шести, восьми, девяти и 15 лет. Двое детей получили различные травмы.