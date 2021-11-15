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Грузовик сбил пятерых детей под Челябинском

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В Челябинской области грузовой автомобиль с полуприцепом сбил пятерых детей, двое из них получили травмы. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

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ДТП произошло вечером в субботу, 13 ноября, в районе дома на улице Тельмана в городе Коркино. Предварительно установлено, что водитель грузовика марки Mercedes при повороте направо не учел габариты своего транспортного средства и совершил наезд правой частью полуприцепа на пятерых несовершеннолетних пешеходов в возрасте четырех, шести, восьми, девяти и 15 лет, пишет «КП-Челябинск». Двое детей получили повреждения различной степени тяжести.

В МВД уточнили, что дети, направляясь домой, двигались в одну колонну во встречном направлении по краю проезжей части справа от движущегося грузовика, сообщает сайт aif.ru. Взрослых с ними не было. При этом все пострадавшие были в одежде со светоотражающими элементами, отмечает телеканал «Звезда». Пострадавших оказали медицинскую помощь.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

13 ноября в Магаданской области на трассе «Колыма» с перевала Дедушкина Лысина слетел автобус с пассажирами, среди которых находились дети. От серьезных травм людей спас снег, который ранее выпал в большом количестве.

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