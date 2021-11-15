Великий Новгород потратит 37 млн рублей на закупку снегоуборочной техники

Власти Великого Новгорода сообщили о планах по закупке снегоуборочной техники. На эти цели направят свыше 37 млн рублей.

По данным мэрии, планируются покупки вакуумной подметально-уборочной машины на базе «КамАЗа», а также двух комбинированных дорожных машин. Об этом пишет ИА FlashNord. Закупка техники будет производиться в лизинг, выплаты по которому продолжатся до декабря 2024 года.

Ранее власти Великого Новгорода закупили 14 единиц снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что 14 снегоуборочных машин уже поступили в Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Техника была закуплена за счет единой субсидии. Парк коммунальной техники не обновляли в городе почти 20 лет.