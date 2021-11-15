Новые снегоуборщики купили для Комсомольска-на-Амуре впервые за 20 лет

В Комсомольск-на-Амуре прибыли 14 новых снегоуборочных машин. Их закупили за счет единой субсидии. Обновления парка коммунальной техники не было в городе почти 20 лет. Это стало возможным благодаря решению правительства направить в Хабаровский край более 114 млн рублей федеральной субсидии.

В городской администрации ИА AmurMedia рассказали, что закупленная техника — это дорожные комбинированные автомобили на базе КамАЗа. Их оборудовали пескоразбрасывателями, отвалами и щетками. Машины предназначены для очистки дорог от мусора летом и от свежевыпавшего снега зимой. Кроме того, дорожные службы будут с помощью спецмашин посыпать песком сколькие места.

В Комсомольск-на-Амуре готовится к отправке вакуумная подметально-уборочная машина, или уличный пылесос. Она предназначена для уборки дорог от пыли, песка, щебня, листвы, с вывозом собранного мусора. Также в город поступят отвалы и роторы для уборки снега, два фронтальных погрузчика и три грейдера, а также всесезонная каналопромывочная машина.