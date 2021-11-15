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Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона

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Платежная система Visa вслед за Mastercard решила обнулить с 1 апреля 2022 года комиссии на переводы с карты на карту по номеру телефона. Об этом сообщает «Коммерсант» в понедельник,15 ноября.

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Отмечается, что Visa отправила банкам письмо, в котором сообщила об обнулении комиссии, в начале ноября. В настоящее время банки платят 3 рубля (комиссия интерчейндж), комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. Сами же они обычно берут с клиентов не менее 1% от суммы перевода.

В Visa газете рассказали, что обнулить комиссии решили для расширения использования сервиса переводов с карты на карту. Но платежная система не может регулировать комиссию за переводы, которую устанавливают банки: она может сохраниться и после обнуления комиссии Visa.

Участники рынка отмечают, что платежная система приняла такое решение, чтобы составить конкуренцию на рынке переводов Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка, доля которой заметно растет. В III квартале россияне перевели через СБП 1,4 трлн рублей, ежеквартальный рост составляет 30–40%, а в IV квартале показатель может приблизиться к 2 трлн рублей.

Эксперты отметили, что Mastercard уже обнулила комиссию за переводы по номеру телефона, и когда обе крупнейшие международные платежные системы приняли такое решение, стоит ожидать изменений в тарифной политике банков.

Ранее, 12 ноября, в Visa сообщили, что снизят комиссии за оплату на крупных маркетплейсах, в том числе на Ozon и Wildberries с 1 февраля 2022 года. Теперь ее размер составит от 1,2 до 1,5% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж.

Речь шла о межбанковской комиссии (интерчейндже), размер которой устанавливает платежная система, при этом он является доходом банка, выпустившего карту покупателя, а перечисляет ее банк продавца (эквайер).

По данным представителя Visa, новая программа рассчитана на стимулирование дальнейшего развития электронной коммерции в России.

В августе Wildberries ввела новые ценовые условия. При оплате картой международной платежной системы теперь появляется дополнительная комиссия. При оплате через «Мир», СБП и SberPay — нет. На следующий день Visa начала собственное расследование по этому факту. Но 31 августа пресс-служба Wildberries сообщила, что банки-эквайеры онлайн-ритейлера не обнаружили нарушений правил международных платежных систем после введения комиссии. 11 октября стало известно, что Visa больше не фиксирует нарушений при оплате в Wildberries.

СПБ Банка России запустили в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе — 28 февраля того же года. Она позволяет переводить деньги между счетами в разных банках по номеру телефона. В систему добавлили возможность оплаты в торговых точках по QR-коду. Планируется добавить возможность оплаты услуг ЖКХ и другие опции.

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