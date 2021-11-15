Доля россиян с зарплатой до 20 тыс. рублей с ипотекой выросла за два года на 50%

За минувшие два года доля россиян с ипотекой, зарплата которых составляет менее 20 тыс. рублей в месяц, выросла на 50%, а тех, кто получает от 20 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц, — на 30% с 2019 года. Об этом говорится в исследовании «СберИндекса» «Рынок жилья: есть ли риск падения цен?», результаты которого поступили в «Известия» в понедельник, 15 ноября.

Расчеты сделаны на основе ипотечного портфеля «Сбера». На 1 октября его доля, по данным компании Frank RG, составляла 49,9%.

При этом больше всего берут ипотеку в России граждане с зарплатой 60–100 тыс. рублей.

Доля ипотечников с зарплатой менее 20 тыс. рублей достигла к осени этого года 2,1% от общей доли ипотечных заемщиков. В 2019 году она не превышала 1,5%.

Более 90% ипотечников с доходом до 40 тыс. рублей живут за пределами Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Чаще они выбирают недорогие квартиры стоимостью 2,4–2,7 млн рублей, но вносят большой первоначальный взнос, для которого часто используется материнский капитал. Среди этой категории заемщиков наибольшая доля тех, у кого крупный первоначальный взнос, — более 50%. Это может частично объясняться тем, что многие из них продают старую квартиру и берут ипотеку на сумму, которой недостает для приобретения новой в более хорошем доме или большей площадью, отмечается в исследовании.

Подчеркивается, что и небогатые, и обеспеченные ипотечники стремятся гасить кредиты досрочно. Среднестатистический заемщик выплачивает 42% от суммы займа через три года после покупки жилья. Граждане с зарплатой до 40 тыс. рублей за этот срок успевают досрочно погасить 37% долга.

По данным аналитиков, проблема России не в недостатке квартир, которых больше, чем домохозяйств, а в низкой обеспеченности квадратными метрами. Однако, в отличие от многих развитых стран, у нас большинство квартир приватизировано — даже бедные семьи имеют в собственности жилье, что обеспечивает их средствами для первоначального взноса и требует лишь доплаты улучшения жилищных условий при покупке новой недвижимости.

«В последние годы ситуация с обеспеченностью квадратными метрами улучшается во многом за счет того, что именно низкодоходные группы покупают квартиры всё большей площадью», — указывается в исследовании.

Больше всего площадь покупаемых квартир растет среди покупателей с доходом до 40 тыс. рублей. В 2020 году у этих граждан на фоне введения госпрограммы субсидирования ипотеки и низких ставок произошел прирост средней площади приобретаемой квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках.

Чистый приток населения за счет ипотеки зафиксировали в Москве, Подмосковье, Ленинградской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской, Воронежской, Ярославской областях, Адыгее и Краснодарском крае. В этих же субъектах прослеживается наибольший рост стоимости недвижимости.



В Мурманской и Магаданской областях, Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Карачаево-Черкесии, Туве и Чечне наблюдается самый заметный отток населения.

По данным агентства недвижимости «Метриум», с января по сентябрь этого года россияне взяли в банках 1,4 млн ипотек на сумму 4 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года доля кредитов выросла на 27%, а их денежный объем — на 50%.

В начале ноября Центробанк выпустил доклад о денежно-кредитной политике, в котором говорится об ожидании медленного сокращения спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы.

Льготную ипотеку на новостройки под 6,5% запустили в середине апреля прошлого года в качестве антикризисной меры. С 1 июля этого года программу продлили еще на год, но изменили условия: ставку увеличили с 6,5 до 7%, предельную сумму займа уменьшили до 3 млн рублей для всех регионов. До этого в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит кредита составлял 12 млн рублей, в остальных субъектах — 6 млн.

С 1 августа Банк России принял первые постпандемийные меры по охлаждению рынка ипотеки, повысив надбавки к коэффициентам риска по таким займам с низким первоначальным взносом — менее 20%. Мера должна была убрать с рынка чрезмерно закредитованных или недобросовестных заемщиков, неквалифицированных инвесторов, а также умерить пыл банков в привлечении сомнительных заемщиков.