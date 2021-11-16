Федеральная власть предоставляет регионам дополнительные инструменты для борьбы с пандемией. Именно от губернаторов и профильных региональных чиновников будет зависеть результативность их применения. Меры по сдерживанию коронавирусной инфекции, предпринимаемые властью, постепенно приносят результаты. Как отметила 15 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова, в целом по стране заболеваемость COVID-19 «по результатам всех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней», снизилась на 2%.

Примечательно, что наиболее позитивные тенденции в этой сфере были зафиксированы в Москве, где по вполне объяснимым причинам (среди них — высокая плотность населения и роль города в качестве одного из крупнейших транспортных узлов Европы) уровень эпидемических рисков традиционно выше. Мэр столицы Сергей Собянин заявил 12 ноября об «устойчивом тренде снижения заболеваемости» по итогам периода нерабочих дней. Он также напомнил, что за предыдущие пять дней в ковидных госпиталях города освободилось около 1 тыс. коек. Москва — пример региона, в котором хорошо просчитанные санитарные меры позволили оперативно добиться результатов без значимого ущерба для экономики и социальной жизни. Удалось быстро перейти к смягчению ограничений.

В то же время президент предостерегает региональную элиту от самоуспокоенности. Пока рано говорить о том, что в масштабах страны ситуация стабилизировалась. В этих условиях Кремль предоставляет регионам дополнительные инструменты, которые они (с учетом местной специфики) смогут использовать, чтобы добиться решающих результатов в борьбе с пандемией.

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Предлагается обязательное введение QR-кодов в общественных местах с переходным периодом до 1 февраля 2022 года. Особенности применения этого инструмента с учетом ситуации в каждом регионе будут определяться властями субъектов. Кроме того, QR-коды будут введены для поездок на железнодорожном и воздушном транспорте — дата начала применения этой меры будет определяться решением правительства.

Результативность работы по борьбе с пандемией будет зависеть в первую очередь от региональных администраций — это скажется на дальнейших перспективах губернаторов, а также их подчиненных, отвечающих за социальный блок и вопросы здравоохранения.

Безусловно, нельзя оценивать эпидемическую обстановку в регионе в отрыве от детальной оценки местной специфики. Например, шесть субъектов России, недавно названных Татьяной Голиковой в качестве примера снижения заболеваемости, относятся к трем разным группам регионов. Первая — крупные города, где больше потенциальных возможностей для распространения коронавируса, но при этом рациональное применение имеющихся ресурсов, например многолетние усилия по развитию системы здравоохранения, как в случае с Москвой, позволяет эффективно противодействовать эпидемическим рискам. Вторая — малонаселенные территории (Ненецкий автономный округ, республики Алтай и Калмыкия). Третья — ярко выраженные патерналистские регионы, где власти смогли использовать имеющиеся у них возможности и для сбалансированного применения ограничительных мер, и для продвижения вакцинации (Чеченская Республика).

Патерналистские регионы разных типов входят в число лидеров и по доле вакцинированных граждан, в том числе находящихся в возрасте 60 лет и старше (в качестве примера можно отметить ту же Чеченскую Республику, а также Тюменскую и Белгородскую области). В «проблемной» же зоне могут оказаться, с одной стороны, регионы (в том числе индустриальные), включающие в свой состав города-миллионники, а также территории с застарелыми социально-экономическими проблемами, часто — с высокой долей пожилых людей среди жителей. Отдельно стоит отметить ряд территорий Северного Кавказа, где специфика экономики и менталитета серьезно затрудняют проведение массовой вакцинации.

Для оценки результативности работы властей в таких субъектах центр наверняка будет учитывать не голую статистику в конкретный момент, а тенденции — насколько местным администрациям удается преодолеть негативные тренды предыдущих периодов. Например, среди регионов с высокими темпами роста заболеваемости — Самарская область (пример индустриального региона, в составе которого находятся город-миллионник, а также крупнейший из российских моногородов). Тем не менее регион — на 8-м месте в стране по показателям вакцинации.

Другой пример — Челябинская область, где за короткий срок удалось в четыре раза увеличить ежедневный рост количества привитых граждан. Показательный пример региона с иными факторами риска (например, высокой долей граждан из старших возрастных групп) — Новгородская область, где после введения дополнительных противоэпидемических мер темпы вакцинации увеличились в пять раз.

Между тем новости о законопроектах, связанных с применением QR-кодов, вызвали агрессивную реакцию соцсетей. Ряд депутатов Госдумы, высказавшихся в поддержку этих инициатив, даже получили угрозы в свой адрес. Позиция негативно настроенных по отношению к вакцинации групп, конечно, не отражает всех общественных настроений. Нужен широкий общественный диалог, сближение и примирение сторонников крайних позиций. И вполне ожидаемо существенное снижение негативных настроений на этапе, когда новые противоэпидемические меры позволят не допустить введения полномасштабных федеральных локдаунов и сохранить рабочие места для граждан, продемонстрируют видимые результаты в борьбе с пандемией.

Для губернаторского корпуса эффективность реализации QR-кодов станет важным экзаменом, который определит политические и карьерные перспективы многих региональных управленцев.

Автор — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций

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