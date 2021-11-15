Главврач тюремной больницы заявила о хорошем самочувствии Саакашвили

Отбывающий наказание в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили чувствует себя хорошо, заявила главный врач тюремной больницы Манана Элефтерова, передает телеканал «Известия».

Также сообщается, что политик проходит курс лечения, угроз для его жизни нет.

Михаил Саакашвили попал в больницу из-за голодовки. 13 ноября его личный врач заявил, что ему резко стало хуже. Якобы он был настолько слаб, что не мог встать с постели.

Экс-президента Грузии задержали в Тбилиси 1 октября. На родине против Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела.

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