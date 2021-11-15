Дачникам упростили подключение электричества на свои участки

Дачникам упростили подключение электричества на участки, передает телеканал «Известия».

Согласно новому постановлению правительства, садоводы вправе сами обращаться в энергосбытовые компании. Тянуть ветку до участка фирма будет за обоснованную плату. На выполнение процедуры уйдет не более 30 дней. Ранее вести переговоры с сетевыми организациями имели право только СНТ. Теперь оставлять заявку на подключение может любой. Если сети СНТ находятся в ветхом состоянии, для повышения надежности электроснабжения потребителей построят новые. Ремонтные работы займут от 30 дней до четырех месяцев.

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