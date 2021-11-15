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Названы восемь возможных противников России в стыках на ЧМ-2022

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Определены восемь возможных противников России в стыковых матчах для участия в чемпионате мира по футболу 2022 года, передает телеканал «Известия».

С большой долей вероятности команда сыграет с Португалией. Также соперниками России могут стать Швеция, Австрия, Польша, Шотландия, Северная Македония, Чехия и Уэльс.

Сборная России проиграла Хорватии в матче отборочного турнира. Таким образом, для попадания на ЧМ Россия весной будет играть в стыках. Чтобы получить путевку в Катар, команде нужно успешно выступить в двух встречах плей-офф.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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