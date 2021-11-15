В Москве открыли памятник Армену Джигарханяну

На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник российскому и армянскому актеру, народному артисту СССР Армену Джигарханяну.

Церемония открытия бронзового монумента прошла в воскресенье, 14 ноября, в годовщину смерти артиста. Над памятником работали два мастера — Ваге и Микаэль Согоян, пишет Pravda.Ru. Джигарханян изображен уже в преклонном возрасте во время исполнения роли Эдварда Радзинского в постановке театра Владимира Маяковского «Беседы с Сократом». Согоян был с детства знаком с актером, а работа над памятником велась в течение 2021 года при участии родных, друзей и коллег артиста.

«Армен Борисович предстает в роли Сократа и протягивает нам руку. Прообраз с постановки «Беседы с Сократом» был взят за основу... Художник всегда руководствуется какой-то базисной составляющей — либо это фотоматериал, либо та или иная роль, если речь идет о театральном деятеле», — приводит НСН слова Микаэля Согояна.

Рядом с памятником располагается монумент умершей в 1987 году дочери Джигарханяна Елены, который выполнил в 1988 году отец Согояна Фридрих, пишет РЕН ТВ.

Друзья, близкие и родственники Джигарханяна пришли на открытие монумента, чтобы почтить память артиста и возложить цветы, пишет РИАМО.

Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Согласно его воле, его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, напоминает сайт kp.ru.

Он был советским, российским и армянским актером, театральным режиссером, лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР (1975, 1979), народным артистом СССР. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино. Джигарханян сыграл в таких картинах, как «Место встречи изменить нельзя», «Али-Баба и сорок разбойников», «Ширли-мырли», «Собака на сене», пишет «Москва 24».