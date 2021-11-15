Прямой эфир
Экономика
Предприниматели Москвы получат более 2 млрд рублей субсидий и грантов
Мир
Корабль ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное
Общество
Месячная норма осадков выпала в Магаданской области за три дня
Общество
Россиян предупредили о риске отключения более половины корпоративных номеров
Общество
Мошенники научились обманывать при помощи схемы с «звуковым двойником»
Общество
В СФ предложили лицензировать организации по проверке газового оборудования в домах
Мир
Судьбу мигрантов решат власти Белоруссии и Евросоюза
Общество
В школах Анадыря из-за метели отменили занятия для младшеклассников
Мир
Таксист в Ливерпуле предотвратил теракт в больнице
Культура
Макс Барских назван лучшим российским исполнителем на MTV EMA 2021

В Москве открыли памятник Армену Джигарханяну

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник российскому и армянскому актеру, народному артисту СССР Армену Джигарханяну.

«Говорю честно и ответственно — хорошую жизнь я прожил»
Неопубликованное интервью актера Армена Джигарханяна — о лицедействе, жизни вне системы и смерти без страха

Церемония открытия бронзового монумента прошла в воскресенье, 14 ноября, в годовщину смерти артиста. Над памятником работали два мастера — Ваге и Микаэль Согоян, пишет Pravda.Ru. Джигарханян изображен уже в преклонном возрасте во время исполнения роли Эдварда Радзинского в постановке театра Владимира Маяковского «Беседы с Сократом». Согоян был с детства знаком с актером, а работа над памятником велась в течение 2021 года при участии родных, друзей и коллег артиста.

«Армен Борисович предстает в роли Сократа и протягивает нам руку. Прообраз с постановки «Беседы с Сократом» был взят за основу... Художник всегда руководствуется какой-то базисной составляющей — либо это фотоматериал, либо та или иная роль, если речь идет о театральном деятеле», — приводит НСН слова Микаэля Согояна.

Рядом с памятником располагается монумент умершей в 1987 году дочери Джигарханяна Елены, который выполнил в 1988 году отец Согояна Фридрих, пишет РЕН ТВ.

Друзья, близкие и родственники Джигарханяна пришли на открытие монумента, чтобы почтить память артиста и возложить цветы, пишет РИАМО.

Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Согласно его воле, его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, напоминает сайт kp.ru.

Он был советским, российским и армянским актером, театральным режиссером, лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР (1975, 1979), народным артистом СССР. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино. Джигарханян сыграл в таких картинах, как «Место встречи изменить нельзя», «Али-Баба и сорок разбойников», «Ширли-мырли», «Собака на сене», пишет «Москва 24».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021