В СФ предложили лицензировать организации по проверке газового оборудования в домах

Глава комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов направил письменное предложение помощнику президента России Максиму Орешкину с предложением ввести лицензирование организаций, занимающихся ремонтом и проверкой газового оборудования в многоквартирных домах. Об этом 15 ноября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо.

Отмечается, что лицензирование компаний необходимо для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывом газа в квартирах многоэтажных зданий.

«Такие меры по обеспечению безопасности использования газа в процессе эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, как его техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование, а также регулярная проверка технического состояния, очистка и ремонт дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов, могут быть эффективными лишь при условии их выполнения профессиональными участниками рынка», — говорится в предложении.

Также указывается на то обстоятельство, что в настоящее время организации по ремонту и проверке газового оборудования работают на основе общих требований о наличии штата сотрудников, у которых должно быть профильное образование, а также материально-технической базы для ведения соответствующей деятельности.

«Такие неконкретизированные требования в отсутствие механизма проверки их соблюдения, учитывая значимость выполняемой специализированными организациями деятельности, представляются не отвечающими целям достижения безопасности граждан, пользующихся газом для целей проживания», — добавил автор письма.

Сенатор пояснил, что введение лицензирования предоставит единый и прозрачный «алгоритм доступа на соответствующий рынок всех его потенциальных участников, выполнивших установленные лицензионные требования», а также возможность урегулировать существующий стихийный рынок обслуживания, ремонта и диагностирования внутридомового, внутриквартирного газового оборудования и обслуживания дымовых, вентиляционных каналов.

26 октября в Набережных Челнах и.о. руководителя исполкома Илья Зуев сообщил о внеплановых проверках газового оборудования в жилых домах после произошедшего накануне взрыва.

Отмечалось, что в результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, разрушены шесть квартир. Жителей эвакуировали. Из-под завалов дома извлекли братьев 11 и 17 лет. Также были спасены мужчина 1951 года рождения и девушка 1999 года рождения. Позже девушка скончалась в больнице. К медикам самостоятельно обратилась женщина 1973 года рождения, ее отправили на амбулаторное лечение. Следствие также рассматривало версию хлопка газовоздушной смеси из-за некачественного оказания услуг или неосторожных действий.