Названа стоимость самолета Aurus Business Jet с интернетом и душем

Стоимость российского бизнес-джета Aurus Business Jet варьируется от $39 млн до $50 в зависимости от комплектации, рассказал Сергей Чемезов в рамках Международного авиасалона Dubai Airshow.

По словам Чемезова, что это дешевле, чем, например, у Boeing, где такая машина будет стоить около $60–65 млн в зависимости от комплектации.

Глава «Ростеха» также рассказал, что российские компании и частные лица уже проявляют интерес к самолету.

«Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета — больше 7 тыс. км, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко», — добавил он.

Как передает РБК, на борту самолета можно принять душ и подключиться к высокоскоростному интернету.

3 сентября министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума заявил, что Россия готова полностью профинансировать создание истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. При этом он допустил, что иностранцы могут профинансировать создание двухместной модели истребителя из-за наличия у них соответствующего запроса.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля на МАКС-2021 осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточняли в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было.

Бизнес-джет SSJ-100 AURUS был представлен в Дубае на 17-й международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2021. Помимо него на авиасалоне впервые появился пассажирский самолет МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14. МС-21-310 был произведен корпорацией «Иркут» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»). SSJ-100 AURUS был создан для VIP-персон.

На Dubai Airshow 2021 показали и новую модификацию российского военно-транспортного вертолета Ми-8/17, а также модернизированный легкий вертолет Ка-226Т (разработка холдинга «Вертолеты России» «Ростеха»). Второй является «трансформером». Он может преобразоваться в одну из пяти модификаций — стать пассажирским, транспортным, медицинским, полицейским или поисково-спасательным.