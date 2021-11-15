Прямой эфир
Мир
Протесты против локдауна для непривитых прошли в австрийском Инсбруке
Армия
Армия РФ получит первую систему противоракетной обороны С-550 до 2025 года
Культура
Фронтмен Maneskin вышел на премию MTV EMA в чулках
Мир
The Sun узнала о расследованиях ФБР об НЛО в 1940-х годах
Культура
Эд Ширан получил главный приз на премии MTV Europe Music Awards 2021
Мир
Два человека ранены в результате стрельбы в больнице на юге Израиля
Мир
Президент Чехии начнет принимать посетителей в госпитале с понедельника
Мир
Американский конгрессмен проговорился о присутствии ВС США на Украине
Спорт
Хорватские СМИ поблагодарили Кудряшова за гол в свои ворота
Спорт
Карпин назвал заслуженным поражение от Хорватии
Сюжет:

Тишковец назвал сроки образования снежного покрова в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram в воскресенье, 14 ноября, рассказал, когда в Москве появится снежный покров.

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

По словам синоптика, с вечера воскресенья и в ночь на понедельник ожидаются «очаговые скоротечные заряды снега» с усилением ветра до 12 м/с, а также кратковременным ухудшением видимости до 4 км, пишет сайт kp.ru.

По прогнозам специалиста, снег прекратиться к 09:00 понедельника, 15 ноября, однако на земле успеет образоваться символический снежный покров толщиной не более 0,5-1 см, пишет «Федеральное агентство новостей». Температура воздуха в столице опустится до -1…-3 градусов, по области похолодает до 0…-5 градусов. На дорогах местами ожидается образование слабой гололедицы, сообщает телеканал «360».

Продолжительность и интенсивность осадков в твердой фазе увеличится с наступлением выходных 20 и 21 ноября, из-за чего на земле сформируется уже устойчивый снежный покров, отмечает телеканал «Звезда». Так, в Москве толщина снега составит до 5-6 см, в Подмосковье — 5-10 см, что является климатическими показателями для декабря, сообщает RT. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до +2 градусов.

Ранее 14 ноября научный руководитель Гидрометцентра России роман Вильфанд рассказал, что в столице с понедельника ожидается «пушкинская» погода, когда будет много солнца, а днем и ночью – морозы. Дневная температура составит до +2…+5 градусов. Эта погода сохранится в Москве минимум до четверга, отмечает «Москва 24».

Также синоптики отметили, что атмосферное давление в понедельник составит 762 мм ртутного столба.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021