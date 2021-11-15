Тишковец назвал сроки образования снежного покрова в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram в воскресенье, 14 ноября, рассказал, когда в Москве появится снежный покров.

По словам синоптика, с вечера воскресенья и в ночь на понедельник ожидаются «очаговые скоротечные заряды снега» с усилением ветра до 12 м/с, а также кратковременным ухудшением видимости до 4 км, пишет сайт kp.ru.

По прогнозам специалиста, снег прекратиться к 09:00 понедельника, 15 ноября, однако на земле успеет образоваться символический снежный покров толщиной не более 0,5-1 см, пишет «Федеральное агентство новостей». Температура воздуха в столице опустится до -1…-3 градусов, по области похолодает до 0…-5 градусов. На дорогах местами ожидается образование слабой гололедицы, сообщает телеканал «360».

Продолжительность и интенсивность осадков в твердой фазе увеличится с наступлением выходных 20 и 21 ноября, из-за чего на земле сформируется уже устойчивый снежный покров, отмечает телеканал «Звезда». Так, в Москве толщина снега составит до 5-6 см, в Подмосковье — 5-10 см, что является климатическими показателями для декабря, сообщает RT. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до +2 градусов.

Ранее 14 ноября научный руководитель Гидрометцентра России роман Вильфанд рассказал, что в столице с понедельника ожидается «пушкинская» погода, когда будет много солнца, а днем и ночью – морозы. Дневная температура составит до +2…+5 градусов. Эта погода сохранится в Москве минимум до четверга, отмечает «Москва 24».

Также синоптики отметили, что атмосферное давление в понедельник составит 762 мм ртутного столба.