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Протесты против локдауна для непривитых прошли в австрийском Инсбруке

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В австрийском городе Инсбрук в воскресенье, 14 ноября, прошла массовая акция протеста против введения локдауна для непривитых от коронавируса жителей страны.

По информации газеты Tiroler Tageszeitung, на улицы города вышло около 2,5 тыс. человек.

Ранее, в этот же день, канцлер республики Александер Шалленберг сообщал о том, что локдаун для невакцинированных от COVID-19 введут в стране с 15 ноября. Как он указывал, будет действовать ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет, при этом жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях.

Непривитые смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. Посещать общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом «двух П» — привитые или переболевшие.

По информации Der Kurier, запланированная на понедельник «изоляция непривитых» затронула около 2 млн человек, проживающих в Австрии.

На данный момент 5,7 млн австрийцев считаются полностью вакцинированными.

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