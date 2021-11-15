Протесты против локдауна для непривитых прошли в австрийском Инсбруке

В австрийском городе Инсбрук в воскресенье, 14 ноября, прошла массовая акция протеста против введения локдауна для непривитых от коронавируса жителей страны.

Heute zeigt #Innsbruck, was Tirol vom Covid-Regime hält!



Weg mit dem Covid-Gesetz! Freiheit! pic.twitter.com/8K3YRkkSqd — Freie Linke Österreich (@linke_freie) November 14, 2021

По информации газеты Tiroler Tageszeitung, на улицы города вышло около 2,5 тыс. человек.

Ранее, в этот же день, канцлер республики Александер Шалленберг сообщал о том, что локдаун для невакцинированных от COVID-19 введут в стране с 15 ноября. Как он указывал, будет действовать ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет, при этом жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях.

Непривитые смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. Посещать общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом «двух П» — привитые или переболевшие.

По информации Der Kurier, запланированная на понедельник «изоляция непривитых» затронула около 2 млн человек, проживающих в Австрии.

На данный момент 5,7 млн австрийцев считаются полностью вакцинированными.