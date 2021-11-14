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Австрия с 15 ноября введет локдаун для непривитых

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Власти Австрии с 15 ноября введут локдаун для невакцинированных от COVID-19. Об этом 14 ноября заявил канцлер республики Александер Шалленберг.

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«Нас настигла в полную силу четвертая волна. [...] Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит, ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях»,— сказал он, трансляцию пресс-конференции вели австрийские телеканалы.

Непривитые смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. Посещать общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом «двух П» — привитые или переболевшие.

За минувшие сутки в Верхней Австрии был зафиксирован рекорд по числу заболевших коронавирусом — 3239 человек.

Как сообщает Der Kurier, запланированная на понедельник «изоляция непривитых» затронула около 2 млн человек, проживающих в Австрии.

5,7 млн человек в Австрии считаются полностью вакцинированными. Помимо вакцинированных и детей те, кто выздоровел от инфекции за последние 180 дней, также будут освобождены от карантина. Это почти 210 тыс. человек.

О планах ввести локдаун для непрошедших вакцинацию канцлер говорил еще 12 ноября. Предполагается, что Австрия за несколько дней изолирует миллионы людей, не прошедших вакцинацию против COVID-19 из-за рекордов по новым заражениям, писала газета Guardian. Сообщалось, что пострадавшая от пандемии провинция Верхней Австрии готовится ввести режим изоляции для непривитых с 15 ноября.

18 октября Латвия ввела жесткий локдаун на месяц для ограничения распространения коронавируса. Торговые точки, учебные заведения и магазины будут закрыты.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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