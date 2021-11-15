Певица Манижа объявила о грядущем замужестве

Российская исполнительница Манижа, которая представляла Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, в своем Instagram объявила о том, что выходит замуж.

«Я сказала «да», — написала певица в Stories на своей фотографии вместе с молодым человеком, чье лицо было закрыто стикером. На ее безымянном пальце можно заметить кольцо.

Как отмечает Life.ru, избранником 30-летней Манижи стал режиссер Ладо Кватания. Об отношениях пары стало известно во время конкурса — Кватания прилетел поддержать певицу. Он же режиссировал выступление артистки с песней Russian Woman на сцене конкурса.

До недавнего времени режиссер снимал в основном короткометражные картины и клипы. Он сотрудничал с рэперами Хаски и Оксимироном. В 2022 году на экраны должен выйти фильм «Казнь», снятый постановщиком. Это триллер, главные роли в котором получили Юлия Снигирь и Виктория Толстоганова.

Финал «Евровидения» состоялся в Роттердаме 22 мая, победу одержала группа Maneskin, представлявшая Италию с песней Zitti E Buoni.

Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место. На втором месте оказалась исполнительница из Франции Барбара Прави с композицией Voila. На третьем — представлявший Швейцарию певец Gjon's Tears с песней Tout l'Univers.