15 ноября в Австрии введут локдаун для непривитых от коронавируса

В Австрии введут локдаун для непривитых от коронавируса. О строгом карантине в стране заявил канцлер Александер Шалленберг. Решение принято на фоне сложной ситуации с COVID-19. Непривитые смогут выходить из дома за продуктами, в аптеку и на работу. Запрещено посещать магазины одежды, мебели и спорттоваров.

Национальные ограничения вступают в силу 15 ноября, передает телеканал «Известия». Нововведение не распространяется на детей младше 12 лет. С 8 ноября невакцинированным уже закрыт доступ в кафе, кино, фитнес-центры, нельзя заселяться в отели. На неделе в Австрии зафиксировали максимум по заболеваемости за время пандемии. За сутки в стране выявили 11 798 случаев COVID-19.

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