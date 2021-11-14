Китай опубликовал меню для спортсменов зимних ОИ-2022

Китай представил меню для спортсменов зимних Олимпийских игр 2022 года. Эксперты и диетологи подготовили 678 различных блюд. Меню составлялось с учетом различных религиозных убеждений, передает телеканал «Известия». В частности, олимпийцам будет доступна кошерная и халяльная пища. Из национальных блюд Поднебесной атлетам предложат китайские пельмени и курицу «Кунг пао». Столовая в олимпийской деревне будет работать круглосуточно. XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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