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Общество
Умер актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко

Умер актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко

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Российский актер Игорь Бондаренко умер в 55-летнем возрасте. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщили на сайте мытищинского театра «ФЭСТ».

«Сегодня после тяжелой, продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся русский актер, Заслуженный артист России Игорь Викторович Бондаренко. Вклад Игоря Бондаренко в становление и развитие театра неоценим. Он один из тех, кто стоял у самых истоков «ФЭСТа», — говорится в сообщении.

В театре назвали Бондаренко выдающимся мастером сцены. Отмечается, что каждая его роль была сделана тонко, безмерно талантливо и проработана до мелочей.

«Игорь Бондаренко всегда умел согревать сердца своих друзей, родных и близких. Он был душой любой компании, потрясающим рассказчиком, интересным художником и сочинителем. У Игоря хватало времени и на общественную жизнь. Будучи депутатом Совета депутатов городского округа Мытищи, он стремился помочь каждому жителю нашего города», — рассказали в «ФЭСТе»

Отпевание и гражданская панихида состоятся в понедельник 15 ноября на основной сцене театра. Отпевание начнется в 10:30, отметили в театре.

Игорь Бондаренко — заслуженный артист России. В 1995 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Служил в театре «ФЭСТ» с 1988 года. Популярность актеру принесли роли в сериалах «Склифосовский», «Реальные пацаны», «Кармелита», «Счастливы вместе».

Также Бондаренко играл в кинокартинах «Обручальное кольцо», «Восьмидесятые» и других.

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