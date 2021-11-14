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Снуп Догг поделился снимками с дня рождения Леонардо Ди Каприо

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Американский рэпер Снуп Догг побывал на вечеринке по случаю дня рождения голливудского актера Леонардо Ди Каприо и стал единственным гостем, опубликовавшим кадры с мероприятия.

«С днем рождения, Лео», — подписал музыкант один из снимков в Instagram.

11 ноября Леонардо Ди Каприо отпраздновал 47-летие.

Известно, что праздник также посетили актер Роберт Паттинсон, баскетболист Леброн Джеймс, певица Бейонсе с мужем Jay-Z и основатель Amazon Джефф Безос.

9 ноября сообщалось, что миллиардер Джефф Безос приревновал свою возлюбленную к Леонардо Ди Каприо. Всё началось с обычного разговора на гала-вечере в Лос-Анджелесе, во время которого Лорен Санчес не отрывала взгляда от актера. При этом всё время девушка находилась в объятиях основателя Amazon.

После того как кадры облетели мир, один из самых богатейших людей планеты больше не мог молчать. Безос опубликовал снимок, где он стоит с голым торсом возле красной таблички, гласящей «Опасность! Крутой обрыв, риск смерти». А к твиту добавил подпись «Лео, подойди-ка, хочу кое-что тебе показать…»

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