Джефф Безос приревновал свою возлюбленную к Леонардо Ди Каприо

Встреча Леонардо Ди Каприо с новой девушкой миллиардера Джеффа Безоса закончилась скандалом. Всё началось с обычного разговора на гала-вечере в Лос-Анджелесе, во время которого Лорен Санчес не отрывала взгляда от актера и буквально раздевала его глазами. При этом всё время находилась в объятиях основателя Amazon, передает телеканал «Известия». После того как кадры облетели мир, один из самых богатейших людей планеты больше не мог молчать. Безос опубликовал снимок, где он стоит с голым торсом возле красной таблички, гласящей «Опасность! Крутой обрыв, риск смерти». А к твиту добавил подпись «Лео, подойди-ка, хочу кое-что тебе показать…». Ревнивая реакция тут же вызвала отклик в Сети, миллиардеру пожелали найти себе спутницу, которая смотрела бы на него так же, как Санчес на Ди Каприо. А лучше вообще никогда не знакомить свою девушку со звездой Голливуда.

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